Fredsprisvinner kritiserer Nobelkomiteen for Iran-invitasjon

– Jeg sendte et brev til Nobelkomiteen og ba dem utestenge den iranske delegasjonen fra seremonien. Men de begrunner handlingen sin med at de følger protokoll, sier Shirin Ebadi til Nettavisen.

10. desember deles årets fredspris ut i en seremoni i Oslo rådhus. Blant de inviterte er Irans ambassade i Oslo. Det stiller Ebadi seg kritisk til, i lys av høstens demonstrasjoner i Iran og måten iranske myndigheter har håndtert dem på.

– Jeg finner ikke ord til å beskrive det, annet enn at jeg er dypt skuffet.

Ebadi mottok Nobelprisen i 2003 for sitt arbeid for demokrati og menneskerettigheter i Iran. Hun har vært spesielt opptatt av kvinners rettigheter i landet.

Nobelkomiteen har holdt på at alle ambassadører skal inviteres og begrunner det med at myndighetene i alle land med offisiell representasjon i Norge, skal få anledning til å bli eksponert for fredsprisvinnernes budskap, tanker og ideer.

– Dette er spesielt viktig når det, som her, dreier seg om land med autoritært styresett, sier Olav Njølstad, direktør i Nobelinstituttet, til Nettavisen.

Tidligere denne uken takket den iranske ambassadøren nei til å delta på fredsprisutdelingen.

[ Den iranske ambassadøren har takket nei til å delta på fredsprisutdelingen ]