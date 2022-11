Ordningen skal innføres tidlig i 2023, «så snart det er praktisk gjennomførbart», opplyser Stortinget.

– Det ble lagt til grunn for beslutningen i presidentskapet at det er rimelig at man betaler for lading av privat elbil på Stortinget. Innføring av betaling for lading er i pakt med den alminnelige samfunnsutviklingen, skriver avdelingsleder Monika Tyvold i en epost til Aftenposten.

Selve parkeringen i stortingsgarasjen er fortsatt gratis.

