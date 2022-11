Nordnorske øykommuner har lengst reisevei til fødeavdelingene

Kortest mediantid, altså kortest reisetid for halvparten av kvinnene, finner man derimot i Volda. Der har halvparten av kvinnene tre minutters kjøretid eller mindre, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Både når man bruker mediantiden og den såkalte 90. persentilen, altså der man regner for 90 prosent av kvinnene, er det øykommunen Træna i Nordland som havner på topp. Kvinner i denne kommunen har over 420 minutter – altså sju timer – kjøretid til nærmeste fødeavdeling, og er avhengige av ferge. Deretter følger Røst ytterst i Lofoten, deretter en rekke småkommuner i Nordland og Finnmark samt enda flere nordnorske øykommuner.

Først nede på 14. plass kommer den første kommunen utenom Nord-Norge. Median reisetid for de fødende i Bykle innerst i Setesdal ligger på 182 minutter – drøyt tre timer.

På fylkesnivå er imidlertid mediantiden høyest for de fødende i Innlandet, på 29 minutter. Går man opp til 90 prosent av kvinnene er de to nordnorske fylkene igjen på topp. Oslo havner ikke overraskende nederst i begge kategorier: 90 prosent av kvinnene i Oslo har mindre enn 16 minutter til sitt nærmeste fødested.

I Nord-Norge varierer kjøretidene mye mer enn i Oslo. Det skyldes at mange kvinner i fruktbar alder, særlig i Troms og Finnmark, bor i byer og tettsteder som er nær et fødested. For dem som ikke gjør det er det imidlertid gjerne langt til fødestedet.

