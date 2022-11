Tørrsjampo kan være helsefarlig – Mattilsynet undersøker

Det amerikanske selskapet Valisure har testet 148 tørrsjampoer og fant stoffet Benzen, som kan føre til blodkreft, i 70 prosent av flaskene, melder P4.

Resultatene i rapporten førte til at US Food and Drug Administration (FDA) har fått Unilever til å frivillig trekke tilbake 19 ulike tørrsjampoer, og nå bekrefter Mattilsynet overfor P4-nyhetene at de vil undersøke saken.

– Undersøkelser som denne er jo kjempeinteressante for oss, og for andre. Det er klart at vi tar det med oss, i tillegg til de andre innspillene og tingene vi ser angående kosmetikk, sier seksjonssjef Are Tømmerberg Sletta i Mattilsynet.

Ifølge den amerikanske rapporten kan det kreftfremkallende stoffet ha oppstått i tørrsjampoene da såkalte trygge ingredienser blandet seg, og skapte en kontaminasjon i produktene.

Flere kjente merker som finnes i Norge var med i undersøkelsen.

