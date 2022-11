Nikolai Astrup kan bli neste nordmann i internasjonal toppstilling

– Vi trenger en global innsats som hele tiden vurderer hvordan vi best oppnår den effekten vi ønsker, nemlig å redusere fattigdommen i verden. Da er nytenkning og innovasjon viktig. Astrup er kunnskapsrik, innovativ og åpensinnet, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) i en pressemelding.

Hun har ledet arbeidet for Astrups kandidatur overfor medlemslandene i Dac.

Fredag var Astrup på jobbintervju i organisasjonens hovedkvarter i Paris.

– Det var halvannen times grilling fra 31 land. Jeg argumenterte for å gjøre komiteen mer synlig og relevant i en tid med mange, overlappende kriser. Bistandsbudsjettene er under press, og det er behov for å mobilisere mer privat kapital og ta i bruk ny teknologi og digitalisering for å bidra til raskere vekst og utvikling i mottakerlandene, sier han til Dagens Næringsliv.

Saken fortsetter under videoen

Det formelle valget av ny leder for OECD Dac gjennomføres 6. desember. Tidligere SV-leder Erik Solheim hadde den samme jobben fra 2013 til 2016.

Dac er et forum som har utarbeidet felles retningslinjer for hva som klassifiseres som offisielt godkjent bistand. Det ble opprettet i 1960 som en administrativ del av Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) og har 24 medlemsland som sine største bistandsgivere. Verdensbanken, Det internasjonale pengefondet (IMF) og FNs utviklingsprogram har observatørstatus.

[ Kommentar: Giskes dårlig skjulte angrep på Støre er personlige. Dette handler om hevn ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

[ – Til tider er det uutholdelig. Jeg vet ikke om jeg kommer til å få en livsforlengende medisin eller ikke. Og mens jeg venter, blir jeg stadig svakere ]