Mann har tilstått drapet i Stavanger 12. november

Tre personer er siktet for drap eller medvirkning til drap etter at en mann i 40-årene ble funnet død i en kommunal bolig.

Nå har en 42 år gammel mann tilstått drapet, skriver Stavanger Aftenblad. Mannen erkjenner ikke straffskyld.

En 31 år gammel mann og en 51 år gammel kvinne er også pågrepet og siktet i saken. Begge ble i forrige uke varetektsfengslet i fire uker.

I fengslingskjennelsen mot 42-åringen står det at siktede har plassert seg selv på handlingsstedet på tidspunktet for handlingen. Det står også at mannen har knyttet seg til både skytevåpenet og gjenstanden som ble benyttet.

42-åringens forsvarer, advokat Svein Kjetil Lode Svendsen, sier til avisen at hans klient plasserer seg på tid og sted for handlingen, men avviser at mannen har «tilstått», slik tingretten har skrevet i fengslingskjennelsen.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld, sier Svendsen.

