Kriminalomsorgen: Soningskøen er kortere enn på fire år

I oktober sto 87 personer i soningskø, mot 109 måneden før. Belegget i norske fengsler er for tiden på 84,5 prosent.

627 innsatte satt i varetekt, 786 var utenlandske statsborgere og 178 var kvinner, viser tall fra Kriminalomsorgen for oktober 2022.

Blant de forvaringsdømte er det 148 menn og åtte kvinner. Totalt fire innsatte var under 18 år. To av dem sonet dom, og to satt i varetekt.

Flest som startet gjennomføring av straff i samfunnet i oktober i år, var dømt for trafikklovbrudd (42,4 prosent), narkotika/rus (13,3) eller økonomisk kriminalitet (12,3).

