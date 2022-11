Færre sier de kjøper svart arbeid

Aldri tidligere har så få oppgitt at de kjøper tjenester svart, viser en spørreundersøkelse utført for Skatteetaten.

Undersøkelsen gjennomføres annethvert år, og i 2020 var andelen 8 prosent, mens så sent som i 2009 var andelen hele 23 prosent.

– Det er svært positivt at trenden fortsetter nedover. Vi vet at det er høy skattemoral i Norge og at de fleste ønsker å bidra til finansieringen av velferdssamfunnet vårt, sier divisjonsdirektør Marta Johanne Gjengedal i Skatteetaten i en pressemelding.

Det er barnepass, hjemmehjelp, renhold, samt maler- og snekkertjenester som topper listen over tjenester som handles svart, ifølge Skatteetaten.

