Bilskade-bonanza på glatte veier

– Det er mange påkjørsler og biler som har sklidd inn i hverandre, og flere har havnet utenfor veien, forteller kommunikasjonssjef Bjarne Aani Rysstad i Gjensidige til NTB.

Han sier at antallet skademeldinger er langt høyere enn i en gjennomsnittshelg. I snitt koster en skademelding mellom 25.000 og 30.000 kroner. Det betyr at meldingene til Gjensidige de siste dagene utgjør skader for cirka 10 millioner kroner.

Forsikringsselskapet regner med at det vil komme mange flere skademeldinger utover mandagen og de neste dagene.

– Med tanke på at snøværet var varslet lang tid i forveien og at vi er i siste del av november, ser vi ingen formildende forhold dersom noe går galt på sommerdekk, sier Rysstad.

Derfor gjennomgås i dette øyeblikk alle skademeldinger for å avdekke om noen likevel har kjørt på uforsvarlige dekk.

Mandag ble det sendt ut gult farevarsel for snø i deler av Agder. Nedbør, sludd og snø har gjort kjøreforholdene krevende flere steder i Sør-Norge, hvor det er meldt om flere trafikkulykker og -uhell, samt stengte veier mandag.

