Antirasistisk Senter har klaget på Antonsen-henleggelsen

– Antirasistisk Senter vil av prinsipielle årsaker klage på henleggelsen av Atle Antonsen for hatytringer for uttalelsen «du er for mørkhudet til å være her», sier daglig leder Hatem Ben Mansour ved Antirasistisk Senter til kanalen.

Ben Mansour varslet før helgen at de ville klage på henleggelsen.

– Det er sjokkerende. Hvis ikke det å si «du er for mørkhudet til å være her» er kvalifisert krenking, betyr det at man kan fortelle noen at de er for mørke til å være på en skole, en fotballbane eller en jobb også? Eller er det bare på barer man er for mørk til å være til stede?

– Hvis ikke dét er en hatytring, er jeg bekymret for hvordan alle melaninrike mennesker skal kunne bevege seg i samfunnet, uten å hele tiden få beskjed om at de er for mørke. Spør du meg er dette i kjernen av hva straffelovens paragraf 185 handler om, sa Ben Mansour til Dagsavisen før helgen.

[ – Nå åpnes det i praksis opp for at man kan fortelle folk at de er for mørke til å være steder ]