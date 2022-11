4 av 10 sier det er for lite fokus på seksuell trakassering på julebord

Undersøkelsen, som er gjennomført av Kantar på vegne av NHO Reiseliv, viser at 9 prosent av befolkningen er blitt utsatt for eller kjenner til andre som er blitt utsatt for seksuell trakassering i forbindelse med julebordet på jobb.

Det er en økning fra 4 prosentpoeng i 2019.

– Det er for dårlig. Vi vet at seksuell trakassering ofte skjer i arbeidsrelaterte situasjoner og i situasjoner der det drikkes alkohol, sier administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv.

Hun håper ledere tar ansvar og snakker med sine ansatte om hva seksuell trakassering er, hva de kan gjøre dersom de blir utsatt for trakassering, og hvilke rutiner og regler som gjelder, i forkant av årets julebord.

