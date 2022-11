SV, MDG og Venstre skuffet over klimaavtalen

Onsdag morgen kom deltakerne på klimatoppmøtet i Sharm el-Sheikh til enighet om en ny klimaavtale.

Verdens land besluttet blant annet at det skal opprettes et nytt fond som skal støtte fattige lands arbeid for å begrense konsekvensene av klimaendringene.

SV, MDG og SV mener det blir viktigere enn før at Norge kutter egen produksjon av olje- og gass når verdenslederne etter deres oppfatning har sviktet.

– Vi har pengene

Partileder Arild Hermstad i MDG mener Norge har gjort en god jobb i forhandlingene, men gjør for lite på hjemmebane.

– Selv om avtalen er skuffende, vil jeg rose regjeringen for å være en pådriver for en mer ambisiøs avtale. Likevel kommer vi ikke unna at Norge selv prioriterer mer leting etter olje og gass samtidig som det internasjonale klimasamarbeidet halter, sier han i en pressemelding. MDG-lederen mener Norge har svært gode forutsetninger for å gå foran. – Nå er det viktigere enn noensinne at land som Norge går foran og viser at rask omstilling er mulig når så mange stritter mot. Vi har pengene, kompetansen og svært mange andre forutsetninger for å få til en reell omstilling om vi faktisk prioriterer det, sier han.

– Skuffende

Klimapolitisk talsperson Lars Haltbrekken i SV kommenterer klimaavtalen på lignende vis:

– Det er skuffende at det ikke ble enighet om å fase ut fossil energi, kun en enighet om å gjenta det man ble enige om i fjor, fase ut bruken av kull, sier han i en pressemelding.

– Nå forventer vi stor innsats fra regjeringspartiene til å bli med på større utslippskutt i de pågående forhandlingene om neste års statsbudsjett, sier han videre.

– Urovekkende

Stortingsrepresentant for Venstre Ola Elvestuen mener også at landene som produserer fossil energi, må ta et ekstra ansvar for å kutte utslipp.

– Det er både alvorlig og urovekkende at det i en verden som er stadig mer preget av havstigning og klimadrevne naturkatastrofer, så er det ikke engang mulig å bli enige om at også produksjon av olje og gass må reduseres for å nå 1.5-gradersmålet, sier han til NTB.

Han mener regjeringens politikk til dels tar Norge i feil retning.

– I budsjettet for neste år har de foreslått å kutte både i klimatiltak og tiltak for å ta vare på mer natur, samtidig som olje og gasspolitikken videreføres helt uten endring, sier han.

