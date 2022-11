Giskes lokallag har passert 2.000 medlemmer

– Nidaros sosialdemokratiske forum har passert 2.000 medlemmer, tusen takk til alle som har bidratt! I løpet av den siste uka har over 800 meldt seg inn, det er overveldende! skriver partilagets leder Trond Giske på sin Facebook-side.

Giske skriver videre at Nidaros skal fortsette å lytte til medlemmene, løfte de gode sosialdemokratiske verdiene og saker som er viktig i folks liv.

Partilaget ligger under Trondheim arbeiderparti. Medlemsveksten kommer halvannen uke etter at den tidligere Ap-nestlederen ble angrepet av AUF-leder Astrid Hoem på NRKs «Debatten». Etter stadig verre målinger for Arbeiderpartiet uttalte Hoem at Giske er en del av årsaken til partiets problemer.

– Jeg mener Trond må erkjenne at han er en del av problemet med at mange synes det er vanskelig å snakke om politikk, sa Hoem.

Selv hevdet Giske at partiledelsen har mistet kontakt med folks hverdag. Han har også gått kraftig ut mot personangrep og hets mot Hoem i kjølvannet av Debatten.

