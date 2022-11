Tidsplanen endret – håp om å avslutte Tengs-rettssaken innen jul

Den omfattende rettssaken startet 7. november og var opprinnelig planlagt å vare fram til 5. januar. Nå tar partene sikte på å bli ferdige med sluttprosedyrene 22. desember, viser en oppdatert tidsplan over rettssaken.

Kuttene går i stor grad ut på å stramme inn vitneførselen, ifølge advokat Stian Kristensen, som er en av forsvarerne til den tiltalte 52-åringen.

– I all hovedsak politivitner som trasket rundt i terrenget. Samt at vi har presset inn en del flere vitner per dag, opplyser Kristensen til NTB.

Advokat Stian Bråstein, som også forsvarer den tiltalte mannen, sier at det er snakk om perifere åstedsvitner.

– Helt ok for oss, det er vitner som neppe ville bidratt til å opplyse saken, opplyser Bråstein til NTB.

Hittil har rettssaken bestått av blant annet forklaringen til den tiltale mannen, noe som pågikk over flere dager. I tillegg har flere av vennene til Birgitte Tengs avgitt forklaring, mens også de første politimennene som kom til åstedet, har forklart seg for retten.

De mye omtalte DNA-bevisene har ennå ikke blitt lagt fram for retten. Ifølge tidsplanen skal også fetteren avgi forklaring, noe som etter planen skal skje 14. desember.

21. desember skal aktor Thale Thomseth lese opp aktoratets sluttprosedyre, før forsvarerne leser opp sin dagen etter. Deretter skal dommerne trekke seg tilbake for å vurdere hvorvidt den tiltalte mannen drepte Birgitte Tengs i 1995 eller om han er uskyldig.

