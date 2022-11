Folk gråter på telefon til Merethe fordi de ikke lenger har råd til å være med i LO. Nå vil Støre endelig lytte

Telefonen ringer på sentralbordet i avdeling 10 i Fellesforbundet. Fortvilet over ikke å ha råd til å betale fagforeningskontingenten, ber han om å få betalingsutsettelse eller mindre trekk i kontingenten.

Gråtkvalt og flau forteller han om knipa familien befinner seg i. Kona har mistet jobben. De har lite å rutte med, men han vil ikke miste den trygghetsfølelsen medlemskapet i Fellesforbundet gir.

– Jeg har en vond klump i magen og prøver å sette meg inn i hvor tøft det må være. Det koster enormt mye å gå til det skrittet å innrømme at du er fattig, sier Merethe Solberg til FriFagbevegelse.

Tre i uka

Hun er avdelingsleder i Fellesforbundets avdeling 10 og organiserer medlemmer som tjener lite og svært sjelden har oppsparte midler.

Merethe Solberg snakker på vegne av ansatte i hotell-, restaurant-, kantine- og utelivsbransjen. De jobber i hovedsak deltid.

– Dette med utmeldinger skjer jevnlig. Akkurat nå er det et trykk. Vi er inne i en ond sirkel, sier hun.

Etter at Støre ble statsminister, har han ikke hatt tid til å lytte til oss. — Merethe Solberg

I snitt ringer det tre medlemmer i uka for å melde seg ut, men det er langt flere som gjør det på e-post, ifølge Solberg.

– Mange har et ønske om å melde seg inn igjen på et senere tidspunkt. Det forteller oss at de må prioritere vekk noen regninger, sier hun.

For medlemmer som Solberg organiserer i avdeling 10 i Fellesforbundet, er det normalt å betale 450–500 kroner i måneden i kontingent hvis de jobber fulltid. Kontingenten utgjør 1,9 prosent av bruttoinntekt.

Selv sier medlemmene at de har det vanskelig økonomisk, at det er vanskelig å få betalingsutsettelse og vanskelig å være på boligmarkedet.

– Bankene er ikke villige til å finne løsninger fordi disse personene også fikk hjelp under koronakrisa, sier hun.

Fattigdom

Medlemmer hun organiserer befinner seg i et økonomisk uføre. Mange har den siste tiden blitt tvunget til å si opp fagforeningsmedlemskapet fordi de ikke har råd. Det underbygger rapporten fra forskningssenteret Sifo om at stadig flere nordmenn er fattige.

– I Norge er det flere og flere som må få utdelt mat fra matstasjoner. Jeg er bekymra for framtida og situasjonen vi er i med dyrtid akkurat nå, innrømmer Solberg.

I sommer var det 410.000 husstander som slet økonomisk eller var i alvorlige økonomiske vansker.

– De vi organiserer har dårlig råd fra før. Å få skyhøye strømregninger og matvarepriser oppå to år med pandemi, permitteringer og oppsigelser, skaper stor usikkerhet, forteller hun.

– Støre har ikke tid

Merethe Solberg roser statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) for måten han stilte opp på under koronakrisen. Han så medlemmene. Snakket med dem. Lyttet.

Men så snudde alt. Ap vant valget i september i fjor. Etter valget forsvant kontakten helt.

– Etter at Støre ble statsminister, har han ikke hatt tid til å lytte til oss, hevder Solberg.

Hun har hatt mange gode møter med Ap-lederen tidligere, men i det siste har hun ventet på at han skal ta initiativet.

Arbeiderpartiet gikk i fjor til valg på en politikk for vanlige folk.

– Hvis det er vanlige folks tur, må han også snakke med folka som sliter. Jeg nærmest forventer at han inviterer seg selv. På den måten vil han vise at han bryr seg og er interessert, sier hun.

Nå kommer Støre

Etter at FriFagbevegelse denne uka tok kontakt med Statsministerens kontor, vil gjerne Jonas Gahr Støre møte medlemmer og tillitsvalgte i avdeling 10. Det skjer allerede kommende uke, bekrefter statssekretær Siri Storstein Hytten (Ap).

Selv sier statsministeren at «det gjør et sterkt inntrykk å høre at medlemmer melder seg ut eller ber om betalingsutsettelse rett og slett fordi pengene ikke strekker til».

– Prisveksten vi har hatt det siste året, rammer mange hardt, sier skriver Støre i en e-post.

– Jeg har hatt veldig gode møter med Merethe og hennes medlemmer tidligere, og ser fram til å møte dem igjen, skriver han videre.

Ifølge Ap-lederen er det helt nødvendig for regjeringen å møte folk, lytte til hvilke utfordringer de har og hva de mener politikken kan bidra med.

– Derfor setter jeg pris på at Merethe organiserer nok et møte med medlemmer og tillitsvalgte, skriver han.

Ikke råd til å besøke familien

For Merethes medlemmer er det slitsomt å måtte snu og vende på hver krone. Det er den harde realiteten for mange av medlemmene som Merethe Solberg organiserer i hotell- og restaurantbransjen.

– Man blir ensom av ikke å ha råd til å treffe venner ute eller besøke familien som bor et stykke unna, sier hun.

– Jeg håper på en mild vinter. Blir det skikkelig kaldt, vet jeg ikke hvordan det vil gå for de som har det aller tyngst nå, legger avdelingslederen til.

Før koronaen ropte fagfolk varsku om den stadig økende ensomheten i Norge. Det forverret seg under pandemien.

Solberg frykter en ny pandemi av psykiske helseplager i kjølvannet av dyrtiden.

– Drivstoff, mat og strøm er dyrt, og mange har verken råd til å besøke familie eller venner, sier hun.

– Bil er ikke luksus, men helt nødvendig for at et menneske skal fungere og ikke bli ensom. Psykiske lidelser er utbredt. Det blir ikke noe mindre av det når folk ikke har råd til å gå ut døra, sier Solberg.

