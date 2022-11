Fagforeninger kritisk til at lakseselskaper droppet Vedum-møte

– Det syns jeg er forferdelig dårlig oppførsel, sier leder Frode Alfheim i fagforeningen Industri Energi til E24.

Han peker på at arbeidslivet har en modell der partene snakker sammen når man skal diskutere rammebetingelser.

– Hadde næringen bedt om et møte med regjeringen og ikke fått det, tror jeg det ville blitt et ramaskrik uten like. I et partssamarbeid så må alle partene stille opp, sier han videre.

Både finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap) inviterte de fem største oppdrettsselskapene til et møte for å diskutere den omstridte grunnrenteskatten fredag. Verken Mowi, Salmar, Lerøy, Austevoll Seafood eller Cermaq møtte opp. Isteden var det bransjeorganisasjonene for sjømatnæringen, Sjømat Norge og Sjømatbedriftene, som måtte greie ut om utfordringene med lakseskatten.

– Det syns jeg er kleint. Vi er vant til å stille opp når det er ting som angår oss. Det burde også lederne i disse selskapene gjøre. De har jo ansatte, og det må jo være viktig for dem å møte regjeringen og diskutere dette ansikt til ansikt, sier leder Ulf Madsen i FLT til avisen.

Selv sa Vedum til NTB torsdag at det var «dumt og overraskende» at selskapene ikke ville møte ham. Vedum er imidlertid åpen for å møte selskapene på nytt dersom de ønsker det.

Regjeringen vil løse opp i uenigheten med næringen om pris på laks ved å sette ned et uavhengig råd.

