Atle Antonsen gir seg i «Kongen befaler» – trekker julespesial

En ferdiginnspilt julespesial vil heller ikke sendes som planlagt, ifølge kommunikasjonsdirektør Hanne McBride i Discovery til NRK.

– Atle har vært åpen med oss og offentligheten om at han ønsker å ta nødvendige runder med seg selv. Vi er enige om at det ikke er riktig at han samtidig er på jobb for oss, og at jobben med å finne ny programleder for vårens sesong av «Kongen befaler» nå blir begynt på, opplyser hun videre.

Hun legger til at Antonsen fremdeles vil være å se på Discoverys kanaler i tiden fremover gjennom roller han tidligere har spilt.

[ – Nå åpnes det i praksis opp for at man kan fortelle folk at de er for mørke til å være steder ]

[ Saken mot komiker Atle Antonsen er henlagt ]