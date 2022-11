MDG tar farlig syntetisk stoff opp med statsråden i Stortinget

– Vi mener myndighetene må på banen og sørge for at rusbrukere får testet stoffet sitt gjennom analysetjenester, skriver partiet i en pressemelding fredag.

I spørsmålet viser Miljøpartiet De Grønne (MDG) til det svært farlige syntetiske opioidet protonitazen som er påvist ved flere overdoser i Norge den siste tiden. Universitetssykehuset omtalte stoffet torsdag, og Dagbladet omtalte saken fredag.

Partiet spør statsråden om regjeringen vil være med på å redusere risikoen for skader og overdoser ved å tilrettelegge for rusmiddelanalysetjenester i norske byer.

– Nå må det jobbes på spreng for å hindre at vi får flere ofre, og det er viktig at det spres informasjon om saken. MDG mener også at brukere av ulovlige rusmidler må få mulighet til å teste om stoffet de bruker, er trygt. MDG setter av penger til rusmiddelanalysetjenester i vårt alternative statsbudsjett for 2023, sier MDG-leder Arild Hermstad.

