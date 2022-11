KrF vil beholde strømtaket for landbruket

På grunn av de økte strømprisene senket regjeringen tidligere i høst den øvre grensen for strømutgifter for landbruket fra 60.000 kilowattimer (kWh) til 20.000 kWh.

Utvidelsen av strømsikringsordningen innebar at primærprodusenter i jordbruket får en kompensa­sjon som dekker 80 prosent av utgiftene inntil et forbruk på 60.000 kWh per måned per foretak, men denne ordningen gjelder bare ut året.

KrF foreslår derfor i sitt alternative budsjett å beholde 60.000 kWh som tak i 2023, i stedet for å gå tilbake til 20.000 kWh, som regjeringen foreslår.

– Vi må legge til rette for fortsatt produksjon av egen mat, ikke vente på at Europa gjør det for oss. Vi kan ikke akseptere at mat må destrueres og produksjon legges ned, selv om regjeringen ikke forutser neste års behov. Det er for galt om matprodusentene ikke prioriteres, sier finanspolitisk talsperson Kjell Ingolf Ropstad i KrF.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen