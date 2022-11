Vedum ber de fem store oppdrettsselskapene snu

– Jeg synes det er dumt og overraskende at selskapene ikke ønsker møtet og heller sender noen som gjør lobbyjobben for dem, sier Vedum til NTB.

Torsdag ettermiddag bekreftet administrerende direktør i Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark, overfor E24 at de fem oppdrettsselskapene ikke vil møte finansministeren og fiskeriministeren fredag som planlagt.

Der var det ventet at regjeringens beslutning om å innføre grunnrenteskatt på sjømatnæringen ville bli et hett tema.

Uenig i beskatning

– De ble invitert til et møte om et forslag som berører hele bransjen. Dermed er det naturlig at det nettopp er bransjeorganisasjonene som møter. De fem største selskapene er representert via oss, sier Ystmark.

Sjømatbedriftene stiller også i innspillsmøtet fredag, går det fram av en melding de to bransjeorganisasjonene sendte ut torsdag.

«Regjeringens forslag til vesentlige og omfattende endringer i havbruksindustrien sine rammevilkår er ikke noe som bare angår de fem største selskapene», skriver Sjømat Norge og Sjømatbedriftene i meldingen.

Håper på helomvending

Vedum understreker at det aldri har vært et spørsmål å fjerne beskatningen, men at det likevel er i bedriftenes interesse å møte opp.

– Jeg vet at de store oppdrettsselskapene ikke er for en grunnrenteskatt, men det blir det uansett. Men det er viktig at det er en forståelse for at man beskattes på riktig inntektsgrunnlag, og noe av formålet med møtet i morgen var å oppklare misforståelser som har vært den siste uken, sier Vedum.

– Det er alltid nyttig å ha møtene direkte med dem som står i hverdagen i stedet for noen som jobber som lobbyister, legger han til.

Finansministeren understreker at han håper selskapene revurderer kanselleringen av møtet.

– De gjør sine egne vurderinger, men min dør er alltid åpen, sier han.

