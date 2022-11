Mobasheri toppkandidat for Rødt i Oslo

– Vi er stolte a å kunne stille til valg med en så sterk og mangfoldig liste, dette er historisk i Oslo-politikken, og langt på overtid, sier fungerende leder i nominasjonskomiteen i Rødt, Jenny Eiksund.

Torsdag ble det klart at Sivash Mobasheri vil være Rødts førstekandidat i Oslo.

– Jeg takker partiet for tilliten. Nå er vi klare for å fortsette å kjempe for et mer rettferdig og solidarisk Oslo, sa Mobasheri etter kunngjøringen.

Sofia Rana blir andrekandidat for partiet i Oslo, mens Mari Rise Knutsen er valgt til tredjekandidat.

Det har vært bråk i Rødt Oslo etter at gruppeleder Eivor Evenrud forlot partiet og viste til en personkonflikt med Mobasheri. Evenrud har siden meldt seg inn i Arbeiderpartiet.