Meteorologen: Siste frist for å bytte om til vinterdekk

– Oppfordringen er å bytte om til vinterdekk i løpet av morgendagen, i hvert fall hvis man skal ut og kjøre i helgen. Særlig mandag morgen kan det komme snø. Det er siste frist nå, sier vakthavende meteorolog Eldbjørg Moxnes til NTB.

Torsdag er det Sørlandet som får mest vær, i form av både vind og nedbør.

– Det har ikke kommet så mye nedbør som snø her enda, bare noen dryss her og der. Vi forventer at det fortsetter utover dagen, hovedsakelig i Telemark og på Sørlandet, sier Moxnes.

Flere Oslo-borgere våknet opp til et tynt snølag torsdag morgen. Flere steder på Østlandet går nedbøren fra sludd til snø i løpet av dagen, og særlig mot helgen blir det kaldere i Oslo-området.

Med lavere temperaturer må også rutene på bilen skrapes, minner politiet om.

I Målselv ble en bilfører i 50-årene fratatt førerkortet torsdag morgen etter å ha kjørt med en frontrute nærmest dekkes av is.

– Skrap rutene skikkelig eller la bilen stå! er den klare oppfordringen fra politiet i Troms.

