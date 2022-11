Forbrukerrådet: Kvinner er best på kjøp av bruktbil

– Kvinner er også oftere fornøyde med sine bruktbilkjøp, sier juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

Undersøkelsen, som tar for seg bruktbilkjøp de siste to årene, viser at 84 prosent av kjøperne skrev kontrakt med selger, men kun 56 prosent fikk med tilstandsrapport.

Den viser også at 11 prosent av mennene kjøpte bruktbil uten kjøpekontrakt, mens 10 prosent av kvinnene gjorde det samme. 44 prosent av mennene kjøpte bruktbil uten tilstandsrapport, mens tallet for kvinner er 22 prosent.

Forbrukerrådet mottar årlig over 5.000 spørsmål om bruktbil. Mange av problemene folk opplever, kunne vært unngått dersom avtalepartene hadde skrevet kontrakt og brukt tilstandsrapport, ifølge Forbrukerrådet.

