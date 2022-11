Varmere på Svalbard enn i Oslo onsdag

Klimaforsker ved Meteorologisk institutt Hans Olav Hygen sier det var enda varmere på Svalbard natt til onsdag.

– Det ble målt 4,8 varmegrader mellom klokken tre og fire i natt. Det er en ekstra måling som har blitt gjort automatisk, utenfor de tidsplanlagte målingene. Det er absolutt ikke vanlig med så høye temperaturer nå, dere er jo halvveis til Nordpolen, sier Hygen til Svalbardposten.

Han sier normaltemperaturen i Longyearbyen i midten av november er 6,3 minusgrader, og at temperaturen pleier å variere lite gjennom døgnet.

Klimaforskeren forklarer at isen normalt skal begynne å legge seg rundt Svalbard nå, men at klimaendringene gjør at det er isfritt lenger enn før.

– Svalbard er et av de stedene som smelter raskest. De siste årene har isen trukket seg tilbake og gir åpent vann store deler av året, sier han.