NRK Debatten ville ha Jirde Ali og Antonsen i debatt – får kritikk

– Å invitere en person som eksplisitt har beskrevet at hun er redd til å stille i studio sammen med en som har utsatt henne for grov rasisme, er ikke riktig, sier SV-politikeren Hasti Hamidi til Vårt Land.

Tidligere onsdag hadde hun skrevet en tweet der hun gikk ut mot Debattens forespørsel til Sumaya Jirde Ali.

Tirsdag ble det kjent at hun har anmeldt Antonsen for grov rasisme og bruk av fysisk makt mot henne. Hendelsen skjedde på utestedet Bar Boca i Oslo for tre uker siden. Hun har uttalt i ettertid at hun er redd for komikeren. Jirde Ali avlyste også et arrangement i Bergen fredag.

Hamidi legger til at hun forstår at NRK-redaksjonen hadde gode intensjoner, men at forsøket på å skape dialog mellom partene ikke fungerte.

– Det handler om å ta gjennomtenkte, gode redaksjonelle vurderinger som ivaretar integriteten til en utsatt person. Jeg mener også det handler om manglende maktforståelse, sier Hamidi til VG.

Debattens redaksjonssjef Solveig Tvedt sier det var snakk om en «uformell melding» som ikke var ment som invitasjon til programmet torsdag.

– Denne saken har fått enorm oppmerksomhet, og vi har stor respekt for at Jirde Ali ikke er klar for å stille nå. Dette er bare en av våre arbeidsmetoder for å komme i kontakt med potensielle kilder, men vi ønsker selvfølgelig ikke å påføre folk ytterligere belastning.

