John Carew dømt til fengsel i ett år og to måneder for skattesvik

Økokrim ba om at Carew skulle dømmes til to års fengsel og en bot på 540.000 kroner.

Økokrim mener den tidligere fotballstjernen og eiendomsinvestoren har unndratt 5,4 millioner kroner i skatt over en periode på seks år. I disse årene var Carew bosatt i Storbritannia.

Han dømmes i tillegg til å betale en bot på 540.000 kroner, som er i samsvar med aktors påstand.

Berit Reiss-Andersen, som forsvarte John Carew, sier dommen viser at Carew er trodd på alle punkter.

– Retten har kommet til at han har handlet grovt uaktsomt, men ikke med forsett. Dette har vi hevdet hele tiden, og Carew har vært klar på at han har ønsket å gjøre opp for seg, sier Reiss-Andersen.

Hun mener Økokrim har overreagert i denne saken.

– Etter hans uforbeholdne tilståelse burde saken gått som tilståelsessak, noe som også understrekes i dommen, uten all den unødige offentlige ressursbruken saken har påført samfunnet og den offentlige belastningen dette har medført for Carew, sier hun i en pressemelding.

Hun berører ikke spørsmålet om anke direkte, men sier de vil lese begrunnelsen for straffeutmålingen nøye. Hun opplyser at videre at John Carew selv ikke vil være tilgjengelig for kommentarer i saken nå.

