Discovery: – Vurderer hvordan vi løser framtidige Kongen befaler-sendinger

Discovery har gjort det klart at de vil sende den siste episoden av Kongen Befaler, hvor Atle Antonsen er programleder.

– Finaleepisoden av høstens sesong av Kongen befaler ble spilt inn i august. Den har ligget ute på Discovery+ siden forrige torsdag, og episoden vil gå som planlagt på TVNorge i morgen kveld, kommunikasjonssjef i Discovery Hanne McBride i en epost til VG.

Til NRK har hun imidlertid sagt at kanalen vurderer hva de gjør med episodene som er planlagt, men ikke spilt inn.

– Vi er nå i en prosess der vi vurderer hvordan vi løser fremtidige sendinger. Vi bestreber oss på å ta alle hensyn som må tas, og prosessen må ta den tiden den trenger å ta for at vi kan lande en klok beslutning, sier McBride.

Tirsdag ble det kjent at Sumaya Jirde Ali har anmeldt komikeren Atle Antonsen for grov rasisme og bruk av fysisk makt mot henne. Hendelsen skjedde på et utested i Oslo for tre uker siden.

