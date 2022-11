Tormod Heier om mulig russisk rakettnedslag i Polen: Veldig alvorlig eskalering

– Det er en veldig alvorlig eskalering og det sier noe om hvor presset og sårbar Putin er og hvor mye han er villig til å risikere for Ukraina. Putin er villig til å gå mye lenger i risiko enn Vesten og rammer Vesten der de er mest sårbare, nemlig samholdet, sier Tormod Heier, professor ved Stabsskolen, til NTB.

Ifølge en amerikansk etterretningskilde er det russiske raketter som har slått ned på polsk side av grensa til Ukraina og drept to personer.

– De polskrussiske grenseområdene er grisgrendte strøk, så det er mistenkelig at missilene treffer landsbyer der det bor folk i stedet for åpne landskaper. Så det store spørsmålet er om det er en overlagt handling, sier Heier.

– Det vil være den største krisen Nato har stått overfor etter den kalde krigens slutt. Det er fordi russiske missiler har krenket et Nato-lands territorium og drept Nato-lands innbyggere, sier Heier.

Ifølge polske medier skal to raketter ha slått ned ved grenselandsbyen Przewodów der det ble drevet med korntørking.

Tror ikke det utløser artikkel 5

Han sier at rakettnedslaget uansett er en veldig alvorlig eskalering av situasjonen og noe som vil fremtvinge et svar fra USA og Russland. Likevel mener han det trolig ikke vil utløse artikkel 5 i Nato-traktaten, som sier at et angrep på ett land er et angrep på alle.

– Jeg tror det er naturlig å anta at kanalene mellom Washington og Kreml er åpne og at det foregår et arbeid for å avklare understøttet av vestlig etterretning om dette var en villet handling eller et uhell. Hvis det viser seg at det var en villet handling, må det ses på som en alvorlig russisk eskalering som har til hensikt å gjøre en ting, rett og slett å teste samholdet i Nato, sier Heier.

– Veldig mange vil ikke synes at denne hendelsen er stor nok til å utløse artikkel 5, legger han til.

Heier sier at Russland uansett har fått Nato og USA inn i en gråsone mellom krise og krig hvis det stemmer at det var russiske raketter som slo ned.

– Det er i den gråsonen russiske myndigheter liker best å ha sine motparter, for da stilles de i et dilemma hvor man risikerer å eskalere situasjonen hvis man svarer, og viser svakhet hvis man ikke gjør det, sier Heier.

Tror på mer amerikansk tilstedeværelse

Han mener USA kommer til å vise et fast lederskap i håp om å holde Nato samlet og unngå at alliansen nøler.

– Hvis de nøler eller ikke treffer med en respons som er tilstrekkelig egnet til å sende et kraftfullt svar tilbake, vil med en gang troverdigheten begynne å forvitre, sier Heier.

– For USA er dette en veldig alvorlig situasjon, sier han.

Han antar at et svar fra USA er å vise mer tilstedeværelse nær Russland i Nato-land.

– For hvis ikke USA svarer på dette med økt synlighet og tilstedeværelse, er det i seg selv et signal på svakhet, sier Heier.

