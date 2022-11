Støre benekter koordinert angrep på Giske

Verken Støre selv eller Statsministerens kontor var orientert om at AUF-leder Astrid Hoem skulle komme med et kritisk utspill mot tidligere nestleder Trond Giske, framholdt partilederen da han ble intervjuet under et seminar Stortingets presselosje arrangerte tirsdag ettermiddag.

– Jeg mener Trond må erkjenne at han er en del av problemet med at mange synes det er vanskelig å snakke om politikk, sa Hoem på NRKs Debatten torsdag kveld.

Bare timer senere var statsminister og partileder Støre gjest på Politisk kvarter og underbygde deler av kritikken. Støre sa at Hoem «har mye rett», og at hun snakker på vegne av flere i AUF og moderpartiet.

Støre poengterte tirsdag at han kun svarte på spørsmålene programlederen stilte, og ikke selv initierte sekvensen om Giske.

– Det var ikke noe samkjørende i det, sa Støre tirsdag og avviste raskt videre spørsmål ved å si at han ikke hadde noe mer å legge til.

[ AUF-lederen drukner i netthets etter Giske-oppgjør ]