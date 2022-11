Riksrevisjonen mener vurderinger i barnevernet blir for dårlig dokumentert

Det var Barne- og familiedepartementet som satte i gang dette arbeidet. Nå får departementet kritikk av Riksrevisjonen for at de ikke har hatt nok oppmerksomhet på hvordan tiltakene skal tas i bruk.

Departementet får også kritikk for å ikke sikre at tiltakene har ført til større forbedringer.

– Barne- og familiedepartementet har ikke sikret at tiltakene har ført til større forbedringer så langt. Departementet har ikke hatt nok oppmerksomhet på hvordan kunnskapen skal tas i bruk ute i barnevernstjenestene. Det er kritikkverdig, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i en pressemelding.

Videre skriver Riksrevisjonen at det fortsatt er mangler i dokumentasjonen av barnevernsfaglige vurderinger og barn og foreldres medvirkning.

Schjøtt Pedersen understreker at dokumentasjon er viktig i barnevernssaker.

– Barnets behov kan bli endret over tid, saken kan bli mer alvorlig. Da er dokumentasjon av vurderinger barnevernet har gjort i en tidlig fase, viktig, både for å vedta rett tiltak videre og for at barnet senere kan forstå hvorfor barnevernet grep inn, sier han.

