Elendig nyboligsalg – dårligste år siden finanskrisen

Tirsdag la Boligprodusentenes Forening fram tall for igangsetting og salg av nye boliger i oktober. Tallene er lite lystig lesning for dem som lever av å bygge boliger.

Salget av nye boliger i oktober i år er 23 prosent lavere enn i oktober 2021. Hittil i år har salget falt 21 prosent sammenlignet med de ti første månedene i fjor.

– Det er dessverre ikke noe som tilsier at dette vil snu i løpet året, sier administrerende direktør Lars Jacob Hiim i Boligprodusentenes Forening.

Ordrereserven minker, og det planlegges permitteringer og oppsigelser. Hiim påpeker at dette vil få konsekvenser for bedriftene og arbeidsplasser over hele landet.

– Det er nå viktig å få kontroll på inflasjonen og redusere rentepresset. Innstramminger i utlånsforskriften vil forverre situasjonen i boligmarkedet, sier Hiim.

Igangsettingen av boliger i oktober 2022 er den nest laveste siden Boligprodusentene begynte med månedlige målinger i 2010. Samtidig er igangsettingen av nye boliger så langt i år likevel på samme nivå som i 2021.

