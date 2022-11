Drapsdømte Makaveli Lindén utlevert til Belgia

Høsten 2020 ble svenske Lindén dømt i Oslo tingrett til tvungent psykisk helsevern for drapet på Heikki Paltto (24) på Majorstuen i Oslo i 2018. Han er også siktet i Belgia for å ha drept 58 år gamle Johanna Jostameling.

Belgiske myndigheter begjærte sommeren 2019 Lindén utlevert for å stille ham for retten – og mandag ble han overført, skriver Dagbladet.

Lindéns norske advokat, Øystein Storrvik, ønsker ikke å kommentere hva som ble sagt i avhøret i Belgia, men forventer en snarlig retur til Norge for den drapsdømte svensken.

– Jeg har hatt kontakt med den belgiske advokaten, og Lindén blir godt ivaretatt. Han er i et behandlingsløp her i Norge som har fungert bra. Han kommer trolig snart tilbake hit for å fortsette det, sier Storrvik.

