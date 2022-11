Atle Antonsen på Facebook etter anmeldelsen: – Unnskyld

[ Bakgrunn: Anmelder Atle Antonsen etter ubehagelige opplevelser ute på byen ]

– Unnskyld, innleder Antonsen innlegget med.

Han kaller kvelden en «katastrofe» og sier samfunnsdebattanten Sumaya Jirde Ali møtte «en full komiker som lirte av seg helt utrolig dumme ting».

Antonsen legger til at han alltid har respektert Jirde Ali, og unnskylder også overfor andre som var til stede den kvelden.

– Jeg skjønner at jeg må revurdere mitt forhold til alkohol og hvordan jeg kommuniserer med folk under alkoholpåvirkning. Det er åpenbart at dette står i kontrast til hvordan jeg opplever meg selv, skriver Antonsen.

