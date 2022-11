Venstre vil ha kutt i sykelønnsordningen

I sitt alternative statsbudsjett som legges fram på tirsdag, foreslår Venstre nok en gang å kutte i sykelønna for å spare staten for penger.

– Venstre er sterkt urolige for det høye sykefraværet. Ikke fordi det plutselig har eksplodert, men fordi det har vært på et vedvarende høyt nivå over svært langt tid. Faktisk har Norge verdens høyeste sykefravær, noe som må sies å være et stort paradoks i et land med god folkehelse og et helsevesen i verdensklasse, heter det i begrunnelsen.

Det var Altinget som først meldte om saken.

Sparer 5 milliarder

Forslaget innebærer at arbeidsgiverperioden – der arbeidsgiver tar hele regningen for sykefraværet – kuttes fra 16 til sju dager.

Til gjengjeld skal arbeidsgiver dekke 10 prosent av den første halvparten av sykepengene etter sju dager, og 25 prosent av den siste halvparten.

For langtidssykmeldte foreslås sykepengene kuttet til 80 prosent av lønna etter seks måneder.

Dette vil spare staten for 5 milliarder kroner i trygdeutgifter, ifølge Venstre.

Venstre har også tidligere foreslått kutt i sykelønna, og på sitt landsmøte i fjor vedtok partiet å vurdere en moderat egenandel i sykelønnsperioden.

[ Édouard Louis skriver rått og utleverende om sin egen klassereise (+) ]

Mer penger til forskning

Samtidig vil Venstre øke bevilgningen til forskning på universiteter og høgskoler med 243,8 millioner. På toppen av dette legger partiet 30 millioner kroner til åpen og offentlig tilgjengelig sikkerhetspolitisk forskning.

Venstre-leder Guri Melby sier det kan bli et problem at mye av forskningen rundt sikkerhetspolitiske spørsmål er hemmelig.

– Når vi befinner oss i en sikkerhetspolitisk krise i Europa, er det gode grunner til at e-tjenestens budsjetter øker. Men når vi får et hemmelig sikkerhetspolitisk kompetansemiljø som vokser seg stadig større, uten at budsjettene til åpent tilgjengelig sikkerhetspolitisk forskning på langt nær holder tritt, blir det til slutt et demokratisk problem, sier hun.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen