LO-lederen før Ap-møte: All grunn til å ta dette på alvor

– Det er all grunn til å ta dette alvorlig. Ingen kan være fornøyd med dette nivået. Men vi står oss nå på å bruke all vår kraft og energi på løsninger for alle dem som nå er bekymret for renter og regninger, sa LO-leder Peggy Hessen Følsvik til TV 2 på vei inn til sentralstyremøtet på Youngstorget mandag ettermiddag.

Etter å ha hatt en fallende tendens på målingene, nådde Arbeiderpartiet et foreløpig bunnivå på 16,9 prosent på den siste meningsmålingen til Dagsavisen i forrige uke.

Både partisekretær Kjersti Stenseng og partileder Jonas Gahr Støre skal innlede om den politiske situasjonen, ifølge kanalen.

Det er ventet at det blir en diskusjon om partiets stilling akkurat nå og veien videre, skriver VG. Ap skal nå konsentrere seg for fullt om «hva vi har å gjøre og oppgaver fremover», ifølge Støre.

– Vi skal komme gjennom en tøff vinter og tøff tid, men vi har tro på den politikken vi fører og den skal vi føre i god dialog med partiet, sa Støre til avisen før sentralstyremøtet.

