Asfaltarbeidere mister jobben: – Voksne menn blir som barn. Vi er fortvilte og redde

På ei brakke på Frogner utenfor Oslo er det samlet en gjeng arbeidere fra Peab Asfalt. De har akkurat gått ut i frihelg etter å ha jobbet lange økter fra mandag morgen til torsdag ettermiddag. Nå skal de skifte fra skittent og regnvått arbeidstøy til sivilt, og kjøre over grensen til Sverige der de bor.

Men denne torsdagen sitter de igjen en ekstra time i brakka. De drikker kaffe, går ut på trammen for å ta seg en røyk, de har behov for å snakke. Fortvilelsen står skrevet i ansiktene deres. De vet ikke hva de skal fortelle familiene sine når de kommer hjem.

Mange ubesvarte spørsmål

Det er gått en uke siden de fikk et brev med varsel om at de blir sagt opp fra arbeidsgiveren sin Peab Asfalt, men er velkomne til å søke på jobb foran hver sesong. Ingen tør å stå fram med navn, men de vil gjerne bli med på et felles bilde for å vise at de er mange og sterke.

Oppsigelsen kom brått på, og ballen har fortsatte å rulle i samme tempo. En uke etter at varselet kom, er samtlige drøftelsesmøter holdt og 144 arbeidere sagt opp fra sin faste stilling.

Omtrent 40 av disse har svensk adresse og vet ikke om de får dagpenger verken i Norge eller Sverige. Nå sitter de samlet på brakka, som de har gjort hver kveld siden brevet med overskriften «Oppsigelse av arbeidsforhold» kom.

Vanligvis tilbringer de kveldene i hver sin campingvogn på plassen, men nå vil ingen være alene med tankene sine.

Her er svensken som bare noen timer før han mottok oppsigelsen hadde vært i banken og signert et nytt huslån i Sverige.

Her er 62-åringen som så fram til en trygg pensjon, men nå verken vet om han får AFP eller jobb neste sesong – han har fått en følelse at han blir betraktet som for gammel av bedriften.

Her er også polakken som har fire barn hjemme og en kone som ikke jobber.

Hva skal de leve av? Hvor lenge får de stå i jobben? Er det egentlig lov å bli sagt opp på denne måten? Flere av de svenske arbeiderne har jobbet i Norge og Peab imellom 15 og 20 år.

– Det er den verste stemninga jeg noen gang har opplevd. Voksne menn blir som barn, vi er fortvilte og redde. Og vi er «förbannad», sier en av arbeiderne.

Tok ut feriepenger i desember

Mellom 20 og 30 svenske asfaltarbeidere er ansatt ved Peabs avdeling i Oslo og Akershus, og alle stiller seg opp foran kamera. De blir også med inn på brakka for å fortelle om hvordan de opplever det som skjer. En av dem er en mann som mistet jobben på nøyaktig samme måte for omtrent ti år siden, den gangen i NCC.

Mannen som sto for nedbemanningen i NCC den gangen, er den samme som i august i fjor tiltrådte som administrerende direktør i Peab Asfalt.

– Det er derfor jeg er ekstra sint nå, sier den svenske arbeideren. – I NCC fikk vi en oppsigelse i den ene hånda og en sesongansettelse i den andre. Vi var tvunget til å ta den.

Arbeideren forteller at han lærte seg en ny måte å leve på den gangen. Han levde på den vanlige lønna si fram til sesongslutt i november eller desember. Da tok han ut feriepengene for å klare seg til asfalten igjen skulle ut rundt april.

Dette gjorde han i to år før han ikke orket lenger, og søkte seg fra NCC til Peab.

– Det var flere som gjorde det samme. Da opplevde vi at vi at vi hadde kommet til himmelriket, sier han.

Mellom 20 og 30 svenske arbeidere – pluss en polakk – står sammen i Peab Asfalts avdeling i Oslo og Akershus. (Alf F)

Fra verdens beste til verdens verste arbeidsplass

I Peab fikk arbeiderne trygge ordninger for forsikring og pensjonssparing og en fast ansettelse med permittering i sesongen.

Permitteringstiden var etter loven betalt av bedriften de første 15 dagene. Deretter levde arbeiderne av lønn fra oppsparte arbeidstimer og støtte fra norske Nav.

– Peab har vært det beste stedet å jobbe helt fram til i sommer, sier den svenske arbeideren.

Flere av kollegaene nikker. En av dem forteller at han har vært ansatt i Peab siden 2004, en annen fra 2008. Begge har vært stolte over bedriften. Nå forstår de ingenting av hva som har skjedd med arbeidsgiveren.

– Peab har gått fra å være verdens beste arbeidsplass til verdens verste på ett år, sier en av dem.

En annen trofast Peab-ansatt har vært i Norge så lenge at den svenske aksenten knapt kan høres. Han er snart 63 år og tror han mister AFP-en, men ikke bare den.

– Alt ryker. Og jeg som kom til Peab fordi det var et trygt sted å gå inn i pensjonsalder. Jeg er kommet opp i en alder hvor jeg ikke får en annen jobb og må leve på minstepensjon.

Selskapet har gjennom sin presseavdeling sagt at lærlinger og ansatte mellom 58 og 62 år skal skjermes fra oppsigelsene.

– Jeg er ikke blitt skjermet. Jeg har også inntrykk av at jeg ikke er ønsket når sesongen starter igjen, forteller 62-åringen, som likevel tror flere av kollegaene er i en verre situasjon enn ham.

– Jeg er tross alt etablert. Det er mange i dette rommet som er i en oppbyggingsfase med familie og barn. Jeg skjønner godt at folk får magesår og blir psykisk syke av dette.

– Vi havner midt imellom støtteordninger

En yngre kar tar ordet. Siden gjør han det igjen og igjen. Stort sett kommer det spørsmål: «Vet dere hvor lenge jeg har jobb? Og om det blir rettssak? Får vi fortsette i jobben mens den går? Hva skal jeg egentlig leve av?»

En av asfaltarbeiderne som tidligere har vært sesongarbeider, forteller at han for fire år siden fikk utbetalt 6.000 svenske kroner i det som tilsvarer dagpenger i Sverige.

– Det holder bare til strømregninga, kommenterer en annen tørt.

De har alle fått beskjed om at de som svenske statsborgere ikke omfattes av den norske dagpengeordningen.

– Vi havner midt imellom norske og svenske støtteordninger. Flere har jobbet i Norge i 15–20 år, men nå er vi på en måte rettsløse.

Utenfor brakka napper en polsk arbeider tak i journalisten. Han forteller at han har en baby og barn på fire, sju og 15 år, og en kone som ikke jobber.

– Det er jeg som forsørger dem. Jeg har jobbet i Peab i ti år, og så blir jeg sagt opp på ti minutter.

Tillitsvalgte ble ikke orientert

Det var i sommer at arbeiderne merket at noe var i gjære. En lokal tillitsvalgt forteller at han opplevde lønnsforhandlingene som et diktat snarere enn en forhandling, og at det ble diskusjoner rundt hvordan de ansatte skulle føre og spare opp arbeidstimer.

– Flere har gått rundt hele sommeren og hatt vondt i magen. Men vi ble lovet at alt skulle ordne seg til vinteren, forteller den tillitsvalgte.

I september bestemte styret å nedbemanne i Peab Asfalt. Denne beslutningen skal verken konserntillitsvalgt eller de hovedtillitsvalgte i Norsk Arbeidsmandsforbund og Fellesforbundet ha fått ta del i – eller blitt orientert om. Asfaltarbeiderne i Peab er organisert i disse to forbundene.

Torsdag 20. oktober fikk de rundt 150 ansatte brevet om oppsigelse. Loven krever et møte mellom arbeidsgiver og ansatt ved et slikt varsel, og disse drøftelsesmøtene ble satt i gang allerede mandagen derpå.

Bare tre dager ble satt av til møter for 150 ansatte, stasjonert over hele landet. Det ble umulig for de tillitsvalgte å bli med på alle møtene.

– Dette er krig

Det bekrefter arbeidsfolkene på brakka på Frogner. Flere av dem møtte ledelsen alene – mot sin vilje.

– Vi sa at vi ikke ville møte dem på mandag fordi vi ville ha med tillitsvalgte. Tirsdag møtte ledelsen opp her likevel.

Asfaltarbeiderne har inntrykk av at det var viktig for bedriften å få sagt dem opp før 1. november, så de kunne jobbe sesongen ut i oppsigelsestida. Nå er det flere som ikke vet hvor lenge de har jobb, og hva slags betaling de får i oppsigelsestida.

Et par av de svenske arbeidslagene tror sesongen er slutt neste uke, og har fått beskjed om at de må bruke sine egne oppsparte timer som betaling i oppsigelsestida.

– Hvis det er riktig, stjeler Peab mine egne oppsparte timer, sier en av arbeiderne.

De vet at både Norsk Arbeidsmandsforbund og Fellesforbundet vil bestride oppsigelsene og at saken vil kunne gå til retten. LOs juridiske avdeling er satt på saken for å vurdere om Peab har brutt loven.

– Mye av det bedriften har gjort, kan ikke være lov. Dette er krig, sier en i lokalet.

Flere skifter jobb

Peab-ledelsen har begrunnet nedbemanningene med en vanskelig økonomisk situasjon. Energikostnadene er for tida høye, og dette er kostnader offentlige byggherrer som Statens vegvesen og fylkeskommuner ikke dekker. I tillegg forventer selskapet en nedgang i asfaltmarkedet i 2023, basert på forslag til statsbudsjett.

I asfaltbransjen er det normalt at arbeidere ikke kan jobbe året rundt, og i Peab er de ansatte blitt permittert på vinteren. Ved sesongslutt har arbeidsgiveren etter norsk lov måttet betale lønn de 15 første dagene av permitteringstida. Når Peab nå sier opp sine faste ansatte, trenger de ikke lenger betale for denne perioden.

– Dette representerer en kostnad på flere millioner kroner for oss ved slutten av en sesong, har Peabs kommunikasjonssjef Erik Riste forklart.

På brakka ristes det på hodet av denne forklaringen. En av asfaltarbeiderne har regnet ut at prislappen for permittering totalt blir på i underkant av åtte millioner kroner, en sum han mener er liten i det store bildet. Han tror det er en større kostnad for konsernet å miste kompetent arbeidskraft. Flere av arbeiderne på brakka har nemlig fått seg ny arbeidsgiver, og det på under en uke.

– Vi kan jo ikke bli her, under en sånn lidelse. Vi er i klørne på en arbeidsgiver som ikke vil oss vel. Nå er det flaut å ha Peab-logoen på brystet, sier en lokal tillitsvalgt.

En annen arbeider sier dette:

– Selv om mange av oss er litt oppe i årene, vet vi hva vi driver med. Peab risikerer å miste mye kompetanse når de tvinger oss til å søke foran hver sesong. Jeg tror ikke administrerende direktør har peiling på asfalt.

Vil ha direktøren på besøk

Mye av sinnet retter seg nettopp mot administrerende direktør Joar Caspersen. Oppfatningen på brakka er at Caspersen er blitt hyret inn av styret for å «gjøre noe» i en vanskelig økonomisk situasjon, og at han har «ødelagt selskapet».

Gutta vil ha direktøren i tale.

– Han er hjertelig velkommen hit på brakka for å møte oss. Det har han aldri gjort, sier en av arbeiderne.

De vil vite hvorfor konsernet vil kvitte seg med faste ansatte i en tid hvor regjeringen har sagt de vil ha faste, hele stillinger i norsk arbeidsliv. Også byggherrer som Statens vegvesen har sagt at de vil ta hensyn til ryddige ansettelsesforhold hos bedriftene når de velger hvem som får anbud.

– Hva tenker egentlig Peab og Caspersen om dette, når de gjør slik med folka sine? spør arbeiderne.

De har merket seg at Peab kaller seg «Nordens samfunnsbygger» og forteller at et internt motto i det svenskeide konsernet skal være at ansatte skal ha en «skälig» arbeidsplass, som kan oversettes til «anstendig».

Nå samles de hver kveld

Den svenske arbeideren som også i NCC mistet den faste ansettelsen, tar oss med til campingvogna si på grusplassen utenfor brakka. På bordet inne i vogna ligger varselbrevet om oppsigelse, det som kom så brått på.

Han forteller at han den siste uka ikke har greid å være alene på kveldene, selv om han først trer av arbeid klokka ti-elleve på kvelden. Han sliter med å få sove, og har heller villet sitte sammen med kollegaene til langt på natt.

– Vi snakker sammen og er lei oss sammen. Nå skal alt fram på bordet, sier den svenske asfaltarbeideren.

Peab svarer på kritikken

Frifagbevegelse har stilt Peab Asfalt en rekke spørsmål, og bedt om å få en kommentar fra administrerende direktør Joar Caspersen. Under ser du hva kommunikasjonssjef i Peab Asfalt, Erik Riste, svarer på asfaltarbeidernes påstander og kritikk.

– Arbeiderne forteller at konsern- og hovedtillitsvalgte verken var involvert i eller orientert om styrevedtak i september på at det skulle ned bemannes i Peab Asfalt. Er dette riktig?

– De hovedtillitsvalgte i Peab Asfalt Norge AS, den ene fra Fellesforbundet og den andre fra Arbeidsmandsforbundet, ble orientert om styrevedtaket i drøftingsmøte 19. oktober. Peab Asfalt Norge AS rapporterer til Peab Asfalt Norden. Det er ingen konsernorganisering i Norge og følgelig ingen annen tillitsvalgt som har en formell rolle i denne prosessen. Protokollen fra drøftingsmøtet 19. oktober er forelagt begge forbundene før signering.

– Vi er blitt opplyst at varsel om oppsigelse gikk ut torsdag 20. oktober klokka 15 og lovpålagte drøftelsesmøter startet mandagen derpå. De varte i tre dager og skulle holdes landet over for 150 ansatte. Det medførte at tillitsvalgte ikke fikk anledning til å være med på alle. Er det riktig, og hvorfor gjorde dere det slik når det er en rett etter loven å ha med seg en tillitsvalgt på et slikt møte?

– I de møtene hvor den ansatte har ønsket å ha med tillitsvalgt (lokal eller sentral) har de tillitsvalgt vært med, så langt vi er kjent med.

– Ansatte sier at de nektet å møte til drøftelsesmøte mandag fordi de ville ha anledning til å ha med seg en tillitsvalgt, men at ledelsen dukket opp tirsdag på Frogner så de likevel måtte gjennomføre møtene. Er det riktig?

– Drøftelsesmøtene på Frogner ble flyttet fra mandag til tirsdag, slik at de ansatte som ønsket det kunne ha med seg tillitsvalgte. Møtene på tirsdag ble følgelig gjennomført med tillitsvalgte for de som ønsket det, så langt vi er kjent med.

– Fastholder Peab at prosessen er gjennomført etter gjeldende lover og regler?

– Prosessen er gjennomført i henhold til lov- og avtaleverk.

– De svenske arbeiderne forteller at Peab inntil nå har permittert de ansatte ved sesongslutt, og at de etter 15 dager med lønn fra arbeidsgiver har brukt oppsparte arbeidstimer før de har fått dagpenger av Nav. Er det riktig?

– Det stemmer.

– Arbeiderne sier at de nå må bruke av egne, oppsparte timer som lønn i oppsigelsestida. Er det riktig?

– Ja, det er riktig og lovlig å benytte oppsparte timer fra timebank når arbeidsgiver ikke kan tilby arbeid. Det innebærer selvfølgelig fritak fra arbeidsplikt. Dette er i henhold til gjeldende overenskomst og lokal timebankavtale.

– En ansatt har regnet ut at kostnaden for 15 dager «permitteringslønn» blir på i underkant av 8 millioner kroner hver sesong. Den ansatte mener at det er lite penger i den store sammenheng, og at det må være andre årsaker til nedbemanningen. Har dere noen kommentar til dette?

– Innsparingen utgjør et større beløp for Peab Asfalt Norge som vi ser oss nødt til å hensynta. Det er ingen andre hensyn enn økonomiske som ligger til grunn for denne beslutningen.

– En 62 år gammel ansatt sier at han ikke er blitt skjermet fra oppsigelsene, som bedriften har sagt i media. Kjenner dere til dette tilfellet, og er det skjedd en glipp – eller det riktig at ikke alle er blitt skjermet?

– Vi har skjermet ansatte fra fylte 58 år og inntil de fyller 62 år. Ansatte fra 62 år og eldre er ikke skjermet da de har anledning til å benytte AFP hvis de ikke ønsker å søke på sesongstillinger. Det er også mulig å kombinere AFP og sesongansettelse.

– Arbeiderne gir uttrykk for at Peab var «himmelriket» og «verdens beste arbeidsplass» tidligere, men at arbeidsplassen har gått fra å være verdens beste til verdens verste på ett år. Arbeiderne mener at det har med Joar Caspersen å gjøre – han trådte inn som direktør i august i fjor. Har Caspersen noen kommentar til dette?

– Dette er en påstand Peab Asfalt vil tilbakevise. Medarbeiderundersøkelsen som ble gjennomført i april 2022 viser en økning i antallet ansatte som vil anbefale Peab Asfalt Norge som arbeidsplass og Norge ligger 5 prosent over gjennomsnittet for Peab Asfalt Norden.

– Arbeiderne mener at Caspersen ikke kan «ha peiling på asfalt» siden han nedbemanner på denne måten. De mener det medfører at mange får seg ny jobb og forlater Peab, og at kompetanse forsvinner. Har Caspersen noen kommentar til dette?

– Caspersen har i ti år ledet store norske asfaltvirksomheter og har gode resultater å vise til. Peab Asfalt er ikke bekymret for selskapets rekrutteringsevne selv om disse endringene gjennomføres.

– Arbeiderne har inntrykk av at Joar Caspersen ble hentet inn av styret for å «gjøre noe» i en vanskelig økonomisk situasjon, og at han har «ødelagt hele selskapet». Har Caspersen noen kommentar til dette?

– Peab Asfalt rekrutterte Caspersen for å utvikle selskapet og sikre god lønnsomhet. Under Caspersens ledelse har selskapet vokst og er for første gang det største selskapet i det viktige markedet for reasfaltering for Statens vegvesen og fylkeskommunene. Selskapet har det siste året tiltrukket seg flere ledere med lang asfalterfaring.

– En lokal tillitsvalgt sier han opplevde lønnsforhandlingene i sommer som et diktat snarere enn forhandlinger. Har dere noen kommentar til dette?

– Forhandlinger handler om å gi og ta. I årets forhandlinger har selskapet gitt mye, noe vi antar også er grunnen til at Fellesforbundet og Arbeidsmandsforbundet signerte lokal avtale med bedriften.

– De ansatte inviterer Joar Caspersen til brakka for å svare på spørsmål. Vi siterer fra saken: «De vil vite hvorfor konsernet vil kvitte seg med faste ansatte i en tid hvor regjeringen har sagt de vil ha faste, hele stillinger i norsk arbeidsliv. Også byggherrer som Statens vegvesen har sagt at de vil ta hensyn til ryddige ansettelsesforhold hos bedriftene når de velger hvem som får anbud. Hva tenker egentlig Peab og Caspersen om dette, når de gjør slik med folka sine? spør arbeiderne.» Har Caspersen noe svar på disse spørsmålene, eller en kommentar?

– Bakgrunnen for at selskapet gjør denne endringen er behovet for å redusere selskapets kostnader. I tillegg vil selskapet gjennomføre andre tiltak før 2023-sesongen. Hadde de politiske myndighetene fjernet lønnspliktsperioden på 15 dager hadde ikke permittering påført selskapet betydelige kostnader. Peab Asfalt er opptatt av ryddige arbeidsforhold og følger lov- og avtaleverk. Sesongansettelser er en mye brukt ordning i asfaltbransjen. I 2022 er en tredjedel, cirka 100 personer, av Peab Asfalt Norges timelønnede sesongansatte.

– De ansatte sier at Joar Caspersen aldri har vært og besøkt dem på brakka på Frogner før. Er det riktig?

– Caspersen har besøkt Frogner flere ganger. Han har besøkt et stort antall lag ute på veien denne sesongen og det kommer han til å fortsette med.

NCC bekrefter

Vi har spurt NCC om det er riktig at selskapet nedbemannet på en tilsvarende måte som Peab for omtrent ti år siden, slik en av de svenske arbeiderne forteller. Kommunikasjonssjef i NCC Norge, Terje Stachnik Hansen, bekrefter at det er er riktig. Han skriver dette i en e-post:

«Vår asfaltvirksomhet reduserte vinteren 2012-13 antall faste ansatte og økte andelen sesongansatte. Bakgrunnen var at Nav innskrenket muligheten til å få dagpenger ved permittering. Denne prosessen ble gjennomført i dialog med tillitsvalgte i bedriften.»

Fakta om Peab

Nordisk bygg- og anleggsselskap med virksomhet i Sverige, Norge, Danmark og Finland.

Hovedkontor i Förslöv, Sverige.

Totalt 15.000 ansatte. Omsetning på 63 milliarder svenske kroner årlig.

I Norge har Peab rundt 1800 medarbeidere og en omsetning på ca. 7,5 milliarder kroner.

Kilde: peab.no

