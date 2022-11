Norske klimadelegater ble anbefalt å ikke laste ned offisiell COP27-app

– Sikkerhetsansvarlige hos oss har konkludert med at det er en del spørsmålstegn ved denne appen som gjør at de på forhånd har anbefalt delegasjonen ikke laste ned denne appen, opplyser kommunikasjonsrådgiver Martin Lerberg Fossum i Klima- og miljødepartementet til Aftenposten.

Den offisielle appen til COP27, som finner sted i egyptiske Sharm el-Sheikh, ble markedsført som et hjelpemiddel for å finne fram på det store konferansesenteret. For å bruke den måtte folk registrere seg med en rekke personopplysninger, blant annet passnummer.

I tillegg skriver aviser som The Guardian og menneskerettighetsorganisasjoner om hvilke andre tilganger appen får. Den krever tilgang til brukernes epostinnbokser, bildegallerier, kameraer og mikrofoner, og muligheten til å vite hvor brukeren er til enhver tid.

Egypts klimaambassadør Wael Aboulmagd hevder overfor Aftenposten at appen er godkjent av Google og Apple, og at undersøkelser har fullstendig tilbakevist at den kan brukes til overvåking.

[ Støre får stryk for klimatale ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen