Høyesterett: Forbud mot private sammenkomster under pandemien var gyldige

Dommene det gjelder, er ankesaker fra personer som fikk bøter for å ha brutt mot sammenkomstforbudet.

I Oslo var det forbudt å delta på private sammenkomster med flere enn to personer til stede ut over egen husstand i mars 2021 da en mann deltok på en fest med til sammen tre deltakere utover kvinnen som bodde der. Han ble idømt en bot på 20.000 kroner i lagmannsretten. Han anket til Høyesterett fordi han mente forskriften var ugyldig, noe domstolen ikke er enig i.

To kvinner i Bergen fikk bot for å ha deltatt på en privat sammenkomst med flere enn fem personer. I lagmannsretten ble de to frikjent fordi Bergen kommune hadde vedtatt forskriften på et for snevert medisinskfaglig grunnlag. Det var Høyesterett ikke enig i, og dermed blir frifinnelsen opphevet.

