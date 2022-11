Vedum nekter å snu om grunnrenteskatt etter permitteringer

– Det blir grunnrenteskatt. Vi mener oppdrettsselskapene kan bidra mer til fellesskapet, sier Vedum til VG.

Onsdag varslet oppdrettsselskapene Lerøy og Romsdal Processing at de vil permittere over 400 ansatte til sammen. De skylder på regjeringens skattepakke fra september, som innfører en ny grunnrenteskatt for havbruksnæringen.

– Noen av de store selskapene har enorme overskudd, og det kommer til å bli en grunnrenteskatt. Lokalsamfunn kommer til å sitte igjen med mer penger, kystfylker kommer til å sitte igjen med mer penger, og vi kommer til å prioritere at folk som tjener mindre enn 750.000 får lavere skatt, sier finansministeren.

