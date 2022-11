UD glemte å svare på brev fra kontrollkomiteen

For to uker siden skulle utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) svart Stortinget om hva som skjedde i kulissene da russiske fiskefartøy fikk unntak fra havneforbudet. Hun skylder på et «ufordelt» brev, skriver Dagens Næringsliv.

– Dette forsinker komiteens kontrollarbeid med rundt en måned. Menneskelige feil skjer, men det er selvsagt uheldig, skriver leder av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité Peter Frølich (H) i en sms til avisen. Han sier han ikke kan huske at det har skjedd tidligere.

I brevet krevde komiteen flere svar om hva som foregikk i kulissene da regjeringen laget et unntak i EUs sanksjoner mot Russland og tillot russiske fiskefartøy å bruke norske havner.

Fristen for å svare Kontrollkomiteen var én uke, men først en uke etter at fristen var utløpt, ble feilen oppdaget.

«Brevet har beklageligvis blitt liggende ufordelt i Utenriksdepartementet», skrev Huitfeldt i et brev til kontrollkomiteen og ba om utsatt frist.

Først onsdag denne uken ble svaret fra departementet levert.

