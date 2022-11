Tengs-tiltalt fortsetter forklaringen i retten

Den første dagen av utspørringen i Haugaland og Sunnhordland tingrett onsdag viste den tiltalte 52-åringen vekslende hukommelse om hva han gjorde og ikke gjorde på Karmøy for 27 år siden.

– Vi har bitt oss merke i at han erindrer en god del, og så er det en god del han ikke erindrer, sa statsadvokat Thale Thomseth etter at retten ble hevet.

– Per nå er det ikke riktig å ha noen mening om hva han husker og ikke husker. Jeg noterer meg forklaringen som den er, sier statsadvokaten videre.

Torsdag fortsetter utspørringen og aktoratet har fremdeles mange spørsmål på lager før forsvarerne får slippe til. Under første del av forklaringen ville ikke 52-åringen utelukke at Birgitte Tengs hadde vært blant de mange jentene som haiket med bilens hans på Karmøy, men han sa at han ikke kjente henne.

Det var særlig én kjøretur han ble spurt ekstra detaljert om, da han en søndag i april eller mai hadde plukket opp en haikende jente mellom 16 og 20 og kjørt henne inn til Haugesund sentrum. Beskrivelsen av jentas klær 52-åringen ga, var på mange punkter lik den som ble gitt av Birgitte Tengs på natten hun ble drept.

I motsetning til mye annet hadde 52-åringen tilsynelatende svært klare minner fra den aktuelle kjøreturen, som han først hadde fortalt etterforskerne om i juni år. Hva han gjorde den kvelden og natten Birgitte Tengs ble drept, var han mer vag om.

Ifølge forsvareren syntes 52-åringen forklaringen i retten var tøff.

– Han har klart å gi all informasjon som han kan, sier advokat Stian Bråstein til NTB.

– Så er det klart at han, som for mange andre i denne saken, at han får spørsmål om forhold som ligger 30, 35, 40 år tilbake. Det er ikke alt det er lett å svare på.





