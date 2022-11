Politiet vil henlegge Odin-saken

– Vårt mål har vært å finne Odin og avdekke hva som har skjedd. Det har vært en svært omfattende etterforskning som har gått over flere år. Etterforskningen har ikke gitt oss noen konkrete holdepunkter for at forsvinningen skyldes en straffbar handling, sier påtaleansvarlig Hans Vang i Trøndelag politidistrikt.

18 år gamle Jacobsen ble meldt savnet etter en bytur i Trondheim 18. november 2018. Saken ble lenge etterforsket som en mulig drapssak.

Politiet har gjennomført en rekke avhør, gått gjennom videoovervåkingsmateriale og foretatt tekniske undersøkelser. Kripos har også bistått i etterforskningen.

– Vi har nå kommet til det punkt hvor politiet mener det ikke er realistisk at ytterligere etterforskning vil bringe oss nærmere noe svar, sier Vang.

– Vi forstår at dette er en svært tung belastning for de pårørende, og at det er en forferdelig byrde å ikke få svar på hva som har skjedd. Jeg skulle virkelig ønske vi hadde funnet et svar med to streker under. Samtidig mener jeg at vi har gjort det vi kan for å oppklare saken, sier han videre.

Trøndelag statsadvokatembeter skal avgjøre om saken skal henlegges, eller om den skal etterforskes ytterligere.

En mann i 40-årene ble i 2020 pågrepet etter å ha tatt eiendeler som tilhørte Jacobsen i Trondheim havn. Han ble siktet for falsk forklaring i vitneavhør. Denne saken er oversendt statsadvokaten for videre behandling.

