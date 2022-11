14-åring ranet på T-banestasjon i Oslo

Det var 14-åringen selv som ringte politiet klokken 18.21.

Ranet fant sted på perrongen på T-banestasjonen, og politiet har vært i kontakt med én person som ble vitne til ranet.

– Vi har også sikret oss en video av hendelsen, opplyser operasjonsleder Line Skott i Oslo politidistrikt til NTB.

Gutten som ble ranet, ble ikke fysisk skadd. Han skal ha blitt fraranet et pengebeløp, ifølge Skott.

Politiet mistenker at en guttegjeng på seks-sju personer i alderen 15–20 år står bak ranet. Politiet har avsluttet det operative søket etter ungdomsgjengen, og saken går videre i etterforskningssporet.

– Vi har en formening om hvem dette kan være. Vi skal ta et formelt avhør av fornærmede etter hvert. En hypotese vi jobber etter, er at det kan være en relasjon mellom de involverte, men det kan vi ikke stadfeste per nå, sier Skott.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen