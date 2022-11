Oslo på topp i nasjonale prøver

På 5. trinn er det slik at guttene presterer best i regning og engelsk, mens i lesing er jentene på topp. Forskjellene har ikke forandret seg fra i fjor, skriver Utdanningsdirektoratet.

På 8. og 9. trinn er det jevnere mellom kjønnene i engelsk, men ellers de samme kjønnsforskjellene.

Oslo har flest elever som presterer på høyt nivå på alle trinn. Årets nasjonale prøver ble rammet av lærerstreiken, og derfor er det noe færre som deltar på årets prøver enn i fjor. Likevel har nærmere 90 prosent av elevene i 5. trinn og 86 prosent på 8. trinn deltatt.

– Det er rett og slett formidabelt. Jeg er enormt imponert over at osloelevene gjør det så bra i disse prøvene etter at de har måttet tåle to år med landets strengeste smitteverntiltak. Elevene fortjener honnør for den fantastiske innsatsen de har lagt ned gjennom pandemien. Det samme gjelder alle lærerne i osloskolen, som har stått på hver eneste dag, også under krevende arbeidsforhold, sier Oslos skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) til NTB.

