Alternativ energikommisjon ønsker statlig kraftkontroll

Alternativ energikommisjon (AEK) foreslår at Norge må ta tilbake statlig/offentlig kontroll over omsetningen av norskprodusert strøm og utvekslingen av strøm med andre land, skriver VG.

AEK mener at løsningene kan finnes innenfor rammene av EØS-avtalen og de forbeholdene som et flertall i Stortinget tok ved tilslutningen til EUs 3. energipakke i 2018.

De to gamle LO-kjempene Jan Davidsen og Gerd-Liv Valla er sentrale i kommisjonen, og Davidsen sier til avisen at det viktigste kravet er at Norge må få tilbake den politiske styringen over kraftsektoren.

– Vi mener det kan gjøres via forhandlinger med EU og Storbritannia for å sikre at Norge tar tilbake kontrollen over kraftflyten via utenlandskablene, sier Davidsen.

Kommisjonen er også åpen for å diskutere atomkraft og vil også at norske strømpriser skal frikobles fra det europeiske strømprissystemet, og at staten skal overta strømsalget fra strømselskapene.

Kommisjonens forslag møter ikke stor forståelse i regjeringskorridorene.

– Denne kommisjonen vil tilbake til en virkelighet som ikke lenger finnes, sier statssekretær Andreas Bjelland Eriksen (Ap) i Olje- og energidepartementet.

AEK springer ut av Industriaksjonen, som har kjempet mot utenlandskabler og EUs energidirektiver.

[ Ekstremt strømprisfall: – Du vil få mindre strømstøtte ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

[ Eks-biskop: – Mange blir pirret av ideen om utroskap ]