Tiltalte: Jeg kjente ikke til Birgitte Tengs

– Hadde du kjennskap til Birgitte Tengs, spurte fagdommer Arne Vikse den tiltalte mannen da han onsdag formiddag startet sin forklaring i Haugaland og Sunnhordland tingrett i Haugesund.

– Nei, var svaret fra mannen.

– Så du har aldri truffet henne? fulgte Vikse opp.

– Ikke som jeg kjenner til.

Plukket ofte opp haikere

Mannen, som nekter for å ha drept 17 år gamle Birgitte Tengs i 1995, svarte rolig og behersket på spørsmålene han ble stilt i retten av dommeren, og senere aktor Nina Grande.

Han forklarte at han ble kjent med tre-fire jenter i 16-17-årsalderen som han ofte kjørte rundt til fester i Kopervik og Haugesund i helgene i 1995, som var året da Birgitte Tengs ble drept. Selv var han 24 år dette året.

– Jeg har lest at en, to eller tre av dem var i konflikt eller krangel med Birgitte Tengs, sa han.

Samtidig forklarte han at han ofte plukket opp haikere på denne tiden. Det er fra tidligere kjent at Birgitte Tengs ofte haiket på Karmøy. Hun fikk blant annet haik med noen jenter fra en fest på Karmel bedehus i Avaldsnes og til Kopervik sentrum kvelden da hun ble drept.

Sa at Birgitte kan ha sittet på i bilen hans

Ett av de viktigste bevisene påtalemyndigheten har i saken mot mannen er en DNA-profil fra ham som er funnet i en blodflekk på strømpebuksa til Birgitte Tengs.

I vitnemålet sitt sa han at han ikke kjenner til at han noen gang traff Birgitte. Men han åpner for at han kan ha truffet henne uten å være klar over det, for eksempel ved at hun har sittet på med ham i bilen, og at det kan ha vært oversmitte av DNA i forbindelse med dette.

– Det er mange fremmede jeg har hatt i bilen som jeg ikke vet hvem er, sa han.

Kjøpte undertøy til jenter

Selv om han sier at han ikke kjente til Tengs, forklarte han at han kjente til en av venninnene hennes via en lokal kontakttelefon i 1995.

Etter å ha snakket sammen på kontakttelefonen flere ganger, ble det avtalt at de skulle møtes. Da skal tiltalte ha gitt jenta en BH og en truse som gave.

På spørsmål om hvorfor han ga henne gave, svarte tiltalte at han likte å glede folk.

Også tidligere har han kjøpt undertøy til jenter i gave – også dette for å glede.

Trodde forfatter brøt seg inn hos ham

Den tiltalte mannen er tidligere dømt flere ganger for flere volds- og sedelighetsforbrytelser og innbrudd der han blant annet stjal kvinneundertøy og sko.

– Jeg beklager påkjenningen det har vært for de fornærmede. Jeg har kjent på den samme følelsen da jeg forsto høsten 2019 at noen hadde låst seg inn i huset mitt. Jeg fikk kjenne på den utryggheten som de jeg har gjort noe mot, fikk kjenne på kroppen, sa 52-åringen i retten.

Mannen sa at han ved flere anledninger oppdaget at låsen i huset hadde vært vridd om mens han selv var bortreist på jobb fra søndager til fredager. Senere oppdaget han også at bilder på et viltkamera han hadde satt opp mot inngangsdøren sin var slettet. Spikere som han satte inn i utgangsdørene i huset hadde også falt ned på gulvet da han kom hjem.

– Jeg begynte å lure på om det var Bjørn Olav Jahr, sa mannen.

Jahr ga i 2017 ut en bok om Tengs-drapet. I boken peker Jahr ut den nå tiltalte mannen som en som kan ha begått drapet.

I stedet var det politiet som hadde startet en skjult etterforskning av 52-åringen.

