Tengs-tiltalte starter sin forklaring i retten

Den tiltalte 52-åringen vil onsdag starte sin to dager lange forklaring i Haugaland og Sunnhordland tingrett. Da rettssaken startet, svarte han lavmælt og kort på dommer Arne Vikses spørsmål om han erkjente straffskyld. Siden har han vært taus i rettslokalet.

– Han gruer seg til å være sentrum for oppmerksomheten. Han har aldri vært en som søker oppmerksomhet, i hvert ikke offentlig. Samtidig ser han fram til å få sagt noe om sin sak. Han er veldig innstilt på å belyse omstendigheter rundt seg selv for 25–30 år siden, sier advokat Stian Bråstein til NTB.

Faren vitnet

Tirsdag brukte forsvarerne for 52-åringen nesten hele dagen på å rette kritiske spørsmål til påtalemyndighetens innledningsforedrag.

De trakk fram at det hadde vært tallrike muligheter for at det avgjørende DNA-beviset som hele saken mot 52-åringen hviler på, enten hadde kunne ha skjedd ved en smitte eller overføring av biologisk materiale før drapet, eller at det hadde skjedd ved et uhell i håndteringen etter at drapet hadde funnet sted.

Tirsdag vitnet faren til Birgitte Tengs om tiden som har gått siden datteren ble funnet drept i utkanten av Kopervik for 27 år siden. Han skildret fortvilelsen han og ektefellen strevet med siden de ikke fikk vite hva som hadde skjedd med datteren da hun ble drept.

– Gjør inntrykk

Avstanden mellom faren og den tiltalte var under to meter inne i salen, men den tiltalte unngikk blikket da faren henvendte seg direkte til ham.

– Han sa til oss at det var veldig sterkt å høre bistandsadvokatens innlegg om hvordan foreldrene har hatt det i alle disse årene. Han vakler ikke i sitt standpunkt om at han ikke har noe med drapshandlingen å gjøre, men sier likevel at det gjør inntrykk å se og høre foreldrene som har hatt det så vondt i mange år, sier Bråstein.

Det er gått 27 og et halvt år siden Birgitte Tengs ble drept. Før den tiltalte skal starte sitt vitnemål onsdag vil psykolog Ellen Wessel komme til retten som sakkyndig vitne og forklare hvordan tiden kan påvirke vitner hukommelse og forklaringer under rettssaken.

Flere av vitnene som skal møte i den åtte uker lange rettssaken, skal forklare seg om ting som skjedde kvelden før og om natten da 17-åringen ble drept.

---

Dette skjer i Tengs-rettssaken onsdag:

* En 52 år gammel mann fra Karmøy er i Haugland og Sunnhordland tingrett tiltalt for drapet på Birgitte Tengs den 6. mai 1995. Han nekter straffskyld.

* Rettssaken holdes i domstolens lokaler i Haugesund. Rettens administrator er tingrettsdommer Arne Vikse som sammen med tingrettsdommer Signe Lundegård og tre lekdommere vil utgjøre en forsterket rett.

* Forsvarere for den tiltalte i saken er advokatene Stian Kristensen og Stian Trones Bråstein.

* Aktoratet består av statsadvokatene Nina Grande og Thale Thomseth.

* Bistandsadvokater for de pårørende er advokatene Erik Lea og John Christian Elden.

* Rettssaken startet mandag 7. november. Det er satt av åtte uker til bevisførsel og prosedyrer. Siste dag er etter planen 5. januar 2023.

* På rettssakens tredje dag skal den tiltalte starte sin to dager lange forklaring. Onsdag starter med at et sakkyndig vitne gir sine vurderinger av utfordringer med hukommelse og vitnepsykologi.

---