Tengs-tiltalt ga detaljert beskrivelse av kjøretur med lyshåret jente

Nesten 30 år etter drapet på Birgitte Tengs måtte den tiltalte 52-åringen lete dypt i hukommelsen for å minnes en periode av livet preget av søken mot jenter og av ensomhet.

Tidligere på dagen hadde retten blitt forklart av vitnepsykolog Ellen Margrethe Wessel hvordan hukommelsen svikter og minner blir forstyrret eller helt borte etter 30 år.

Den tiltalte mannen ble sliten av aktoratets gravende spørsmål om hvordan livet hans var på tiden da Birgitte Tengs ble drept i mai 1995.

Politiadvokat Unni Byberg Malmin fortsatte likevel ufortrødent å konfrontere 52-åringen med hvordan han på våren da Birgitte Tengs ble drept stadig kjørte unge jenter på 16–17 år rundt med bilen sin på Karmøy.

Kjørte jenter

Den tiltalte fortalte først at han ofte hadde tre-fire jenter fra en gjeng med seg i bilen og som han kjørte til eller fra Haugesund, eller rundt på Karmøy.

Selv var han 24 år på den tiden, hadde relativt nylig fått sertifikat og var under oppfølging av Kriminalomsorgen for en sikringsdom han var blitt idømt. Etter at han i flere år hadde bodd for seg selv, hadde han om vinteren også flyttet tilbake til foreldrenes hus i Skudeneshavn sør på Karmøy. Dette skjedde til tross for at Kriminalomsorgen mente han hadde best av å bo for selv.

– Hvordan hadde du det våren 1995, spurte Malmin.

– Jeg var i jobb, men hadde ingen venner. Jeg følte det var et kameratskap med disse jentene, men jeg ble vel bare utnyttet som dumsnill, svarte mannen.

En spesiell tur

Han forklarte han gjennom oppveksten hadde mistet alle vennene og at han var opptatt av å holde en lav profil på hjemstedet. Men i helgene kjørte han mye rundt i sin grønne Opel Ascona og fraktet de unge tenåringene.

Og det var én spesiell tur med bilen Malmin brukte mye tid på.

– Det var ei jente fra Kopervik som jeg plukket opp en søndag og kjørte henne til Haugesund. Det har jeg resonnert meg fram til at må ha skjedd i april-mai 1995, fortalte 52-åringen.

Han fortalte at jenta hadde tjukk, hvit ullgenser, lang kjole og svarte strømpebukser. Hun hadde langt lyst hår som var delvis skjult av en hette. Han kjørte henne inn til Gamle Slaktehuset, et kjent aktivitetshus i Haugesund.

Avviste kjennskap

Beskrivelsen av klærne 52-åringen ga, er på mange punkter lik den som ble gitt av Birgitte Tengs på natten hun ble drept. Selv avviste 52-åringen at han noen gang hadde truffet 17-åringen da han startet forklaringen sin i Haugaland og Sunnhordland tingrett tidligere på dagen.

Jenta han tok opp i bilen den aktuelle søndagen, mente han var mellom 16 og 20 år og at hun så ut som en «vanlig sunn jente». Han ga ingen beskrivelse av ansiktet.

– Om hetta tilhørte genseren eller ikke, vet jeg ikke Jeg så ikke så nøye, jeg konsentrerte meg om kjøringen. Jeg så lyst hår som kom ut på begge sider, svarte han.

– Hippie

– Hvorfor husker du dette så godt så lang tid etterpå, spurte Malmin. Hun viste til at første gang 52-åringen opplyste om denne kjøreturen var i politiavhør i juni i år.

– Det var måten hun var kledd på, og så hadde advokaten og jeg en samtale etterpå og da kom ordet hippie opp. Det var akkurat som å slå på en bryter. Hadde han ikke nevnt det ordet hadde jeg ikke kommet på det, svarte 52-åringen.

Etter at rettsforhandlingene var avsluttet onsdag ville ikke statsadvokat og medaktor Thale Thomseth kommentere hva påtalemyndigheten ville med den detaljerte utspørringen.

– Vi har noen holdepunkter for å mene både noe om hvem dette er, datoer og diverse og det skal vi komme tilbake til i bevisførselen, sier Thomseth.

- Vet ikke

52-åringens forsvarer, advokat Stian Bråstein, sier det er vanskelig å si noe mer om dette før det blir mer bevisførsel i retten.

– Han vet ikke noe om hvem om dette var. Han beskriver en ting han har husket og noe mer enn det vet vi ikke. Så får vi følge bevisførselen etter hvert, sier Bråstein.

