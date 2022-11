MDG vil gi ekstra oljemilliarder til bistand

Allerede i vår fremmet MDG forslag om et solidaritetsfond for å gjenoppbygge Ukraina, avlaste Europa og hjelpe fattige land som rammes av økte matvare- og energipriser. Også fornybar energi skulle fondet bruke penger på, skriver Vårt Land.

Fondet skulle finansieres av de ekstra milliardene som strømmer inn på grunn av energisituasjonen i Europa etter Russlands invasjon av Ukraina og påfølgende stengning av gassledninger og boikott fra EU.

Forslaget ble nedstemt ettersom MDG bare fikk støtte fra KrF og Venstre, men MDGs stortingsrepresentant Lan Marie Nguyen Berg vil legge fram forslaget på nytt.

Hun viser til at EU nå selv har foreslått et solidaritetsfond og å ta inn mer penger fra olje- og gasselskapene.

– Det vil ikke stå seg historisk om Norge beholder alle disse inntektene selv. Nå må regjeringen ta innover seg at vi lever i en ny tid og møte utfordringene vi har, sier Lan Marie Nguyen Berg.

– Jeg mener Norge er en krigsprofitør. Det er et veldig sterkt ord, men jeg mener det er en beskrivelse heller enn et skjellsord. Vi kan ikke noe for at vi tjener store penger på krigen i Ukraina, men vi kan gjøre noe med hva vi gjør med de pengene, avslutter hun.

MDG ønsker å gi bort alt Norge tjener ekstra på olje og gass som følge av krigen i år og neste år – totalt 1.900 milliarder kroner.

