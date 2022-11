Lysbakken gir seg som SV-leder: – Et naturlig tidspunkt

SV-leder Audun Lysbakken har informert partiets medlemmer om at han ikke tar gjenvalg på landsmøtet i mars neste år.

Når SV møtes til landsmøte den 17. mars neste år, vil Lysbakken ha vært partileder i elleve år. I et brev til SVs medlemmer skriver Lysbakken at det har vært en ære å få lede partiet. Klokka 9.30 har han innkalt til pressekonferanse på Stortinget. Dagsavisen følger den direkte.

– Dette er en litt mer vemodig pressekonferanse for meg enn de vi vanligvis har, sa Lysbakken da han ønsket velkommen.

– Alt har sin tid. Det er tid for meg å prioritere annerledes, sa han.

Forpliktelser og barn

Lysbakken sa det har vært viktig for han at det skal være mulig å være partileder selv om man har små barn. Lysbakken fikk et barn for et år siden. Det siste året er det en rekke politikere som har trukket seg og pekt på familiære forpliktelser. Da MDG-leder Una Aina Bastholm gikk av som MDG-leder i sommer utløste det en stor debatt om hvordan det er å kombinere politikk og små barn.

– Det er mulig. Jeg håper jeg har klart å være både en tilstedeværende pappa og partileder. Men det har en pris. For meg, for hun jeg er gift med og for familien vår, sa Lysbakken på pressekonferansen.

– Så tror jeg også det er et naturlig tidspunkt. Da jeg ble valgt i 2012 var oppdraget veldig klart: Å lede snuoperasjonen bort fra sperregrensen. Vi har gjort det.

– Vi var en gang et parti med mye interne stridigheter og en nokså rabulistisk partikultur. Det er vi ikke lenger. Det har bidratt til å skape et mer samlet, mer disiplinert og også et mer slagkraftig parti, sa han.

Kan bli lederstrid

– I SV velger vi ledere, vi utpeker dem ikke. Dette blir ikke en sånn pressekonferanse hvor jeg sier hvem som skal bli leder av SV, sa han.

Lysbakken sier også at fram til landsmøtet i mars blir ting som vanlig for hans del. Han skal fortsette å lede SV fram til da, og vil jobbe videre med budsjettforhandlinger og blant annet den sikkerhetspolitiske situasjonen.

– Så får partiet diskutere ledervalget litt på siden, sa han.

Audun Lysbakken er uansett innvalgt på Stortinget fram til 2025.